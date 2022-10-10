Эксперты оценили шансы Украины выиграть Евро-2024 после результатов жеребьёвки

9 октября состоялась жеребьёвка группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 по футболу. Местом проведения стал немецкий город Франкфурт. К сожалению, сборная России не попадёт на турнир из-за решения УЕФА.

Сборная Украины примет участие в Евро-2024 и по итогам жеребьёвки попала в группу С, где сыграет с такими командами, как Италия, Англия, Мальта и Северная Македония.

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Прямую путёвку в плей-офф получают только две сборные, занявшие верхние места. В таком случае украинцам необходимо оказаться сильнее как минимум Италии или Англии. Эксперты сомневаются, что такой вариант вероятен, но в список из 12 претендентов на победу в чемпионате Европы – 2024 всё-таки включили команду. Напомним, всего в соревновании участвует 24 коллектива.

Шансы Украины на победу в Евро-2024 аналитики оценили ниже остальных сборных. На триумф украинцев предлагают поставить с коэффициентом 50.0. Ровно столько же дают на возможный успех Швеции.

Отборочный этап чемпионата Европы – 2024 пройдёт в марте 2023 года и завершится в марте 2024-го. Основной турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля.

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