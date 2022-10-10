Яромир Ягр оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Гретцки в НХЛ

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр в одном из своих интервью сделал прогноз на то, что Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки, но на это ему потребуется играть до 45 лет.

Поставить на то, что Александр Овечкин побьёт рекорд Гретцки (894 гола) по голам в НХЛ, можно за коэффициент 2.20.

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

«Я думаю, что Александр Овечкин, если он собирается приблизиться к рекорду Гретцки, будет играть до 45 лет, потому что он может. Он может это сделать, потому что он физически сильный и хочет быть лучшим. Сид такой же.

Обгонит ли Овечкин Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ? Думаю, да. У него есть все инструменты для этого».

Напомним, сейчас на счету российского капитана «столичных» 780 заброшенных шайб. Легендарный канадец, в свою очередь, за карьеру забил 894 гола. Перед Овечкиным также идёт Горди Хоу с 801 шайбой.

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