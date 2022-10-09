«Металлург» — «Динамо» М: где смотреть онлайн, прямая трансляция, прогнозы

10 октября в регулярном чемпионате КХЛ пройдёт матч «Металлург» (Магнитогорск) – «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».

Прогнозы на главные события дня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.86, а успех москвичей по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.86.

Букмекеры уверены, что матч «Металлург» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.20.

Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.50. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 13.50.

Лучшие экспрессы – здесь.

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Прогноз на матч «Металлург» — «Динамо» М с коэффициентом 3.26.

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