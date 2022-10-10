«Оренбург» — «Ахмат»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, кто забивал

9 октября на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный «Оренбург» и «Ахмат» из Грозного. Финальный свисток Владимира Москалёва зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.
Прогнозы на главные события дня.
Счёт в матче был открыт на 28-й минуте. Богосавац с левого фланга выполнил аккуратный заброс во вратарскую, где оренбуржцы не уследили за рывком Конате, который протолкнул мяч в сетку ворот.
Счёт домашняя команда сравняла на 52-й минуте: Лукас Вера с правого фланга исполнил навес в штрафную, а Сычевой, оттеснив оппонента, даже без прыжка головой направил мяч в ворота.
На 68-й минуте грозненцы справились с подачей к воротам, но далеко мяч не выбили, Аюпов совершил подбор в штрафной и пробил точно под дальнюю штангу.
«Оренбург» набрал 18 очков и поднялся в турнирной таблице на седьмое место, опередив и грозненцев, и московское «Динамо» (по 17).
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