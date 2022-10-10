«Арсенал» — «Ливерпуль»: результат матча АПЛ, как сыграли, какой счёт, кто забивал

9 октября состоялся матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне принимал «Ливерпуль». Встречу обслуживал главный арбитр Майкл Оливер, а стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск.

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«Канониры» очень быстро вышли вперёд в матче, когда на первой минуте Габриэл Мартинелли забил гол после передачи Мартина Эдегора. На 34-й минуте «Ливерпуль» сумел сравнять счёт благодаря усилиям Дарвина Нуньеса, ассистировал ему Луис Диас. Под самый занавес первого тайма Букайо Сака вывел хозяев вперёд после точного паса Габриэла Мартинелли.

На 53-й минуте Роберто Фирмино сумел сравнять счёт в матче, а голевую передачу отдал Диогу Жота. На 76-й минуте Букайо Сака уверенно реализовал пенальти, благодаря чему «канониры» снова вышли вперёд.

После этой встречи «Арсенал» набрал 24 очка и вернул себе лидерство в чемпионате, сместив на строчку ниже «Манчестер Сити» (23). «Ливерпуль», который имеет в активе 10 очков, остался на 10-м месте.

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