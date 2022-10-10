«Спартак» — «Крылья Советов»: результат матча, какой счёт, как сыграли Соболев и Промес

9 октября в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал самарские «Крылья Советов».

Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась яркой победой хозяев со счётом 5:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Крылья Советов» открыли счёт на шестой минуте матча, быстрый гол забил Роман Ежов (0:1). На последних секундах первого тайма «Спартак» сравнял счёт усилиями Квинси Промеса (1:1).

Во второй половине встречи наступила очередь красно-белых выйти вперёд – голом отметился Александр Соболев (2:1). Однако уже на 56-й минуте «Крылья» сравняли счёт благодаря забитому мячу Амара Рахмановича (2:2).

«Спартак» продолжил наращивать давление, и это принесло свои плоды. На 61-й минуте Александр Соболев оформил дубль и вывел красно-белых вперёд (3:2). Примечательно, что ассистировал ему экс-игрок «Крыльев» Антон Зиньковский.

На 73-й минуте Руслан Литвинов забил четвёртый мяч хозяев (4:2). Точку в матче на 90+5-й минуте поставил Квинси Промес (5:2). Нидерландец, как и Александр Соболев, оформил дубль. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Спартака».

«Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).

Экспрессы на лучшие матчи дня.

Мостовой: в «Спартаке» всё держится на Промесе.

Советник Федуна оценил шансы «Спартака» на чемпионство.

Осинькин назвал причины поражения «Крыльев» от «Спартака».

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Лацио» с коэффициентом 2.20.

Соболев: до уровня Холанда мне как до Китая.