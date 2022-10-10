«Эвертон» — «МЮ»: результат матча АПЛ, как сыграли, какой счёт, забил ли Роналду

9 октября состоялся матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
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Хозяева очень быстро вышли вперёд. На пятой минуте встречи нападающий Алекс Айуоби сумел реализовать опасный голевой момент. На 15-й минуте «красные дьяволы» сравняли счёт — отличился бразильский вингер Антони после передачи Антони Марсьяля. На 29-й минуте Марсьяль получил травму, вместо него на поле вышел Криштиану Роналду. Португалец сумел вывести свою команду вперёд на 44-й минуте встречи, передачу ему отдал хавбек Каземиро. В оставшееся время матча команды голов больше не забили, и после финального свистка победу праздновали футболисты «красных дьяволов» — 2:1.
«Манчестер Юнайтед» набрал 15 очков и поднялся на пятое место чемпионата. «Эвертон», у которого в активе 10 очков, опустился на 12-ю строчку турнирной таблицы.
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