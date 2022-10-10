«Металлург» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 10 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.59.



«Магнитка» только что получила чувствительную затрещину в Омске, причём весьма неожиданную. Скажем так: подобной прыти от «Авангарда» мало кто ожидал. После этого сразу домой, и сразу «Динамо». И, стало быть, налицо немного нервное состояние, помноженное на желание кого-нибудь убить.

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А у «Динамо» тоже что-то непонятное происходит. Обыгрывали себе бело-голубые всех подряд (включая СКА в Санкт-Петербурге), а тут тебе два поражения в Нижнекамске и Уфе. Ну, понятное дело, поражения не в основное время, но ведь раньше динамовцы такие ничьи перетягивали на свою сторону. Кстати, колокольчик прозвенел ещё до отправления на выездную серию, когда «Динамо» еле-еле справилось с «Куньлунем», но теперь справиться не смогло.



А ведь в Магнитогорске динамовцев ждёт полная засада. И речь даже не о том, что в общем и целом у «Магнитки» почти двукратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках. Дело в том, что из последних 10 матчей этих соперников в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, состоявшихся в Магнитогорске, бело-голубые проиграли… все 10. А их последняя победа на берегу Яика датирована октябрём 2011 года. 11 лет без побед – это сильно.



А поскольку статистике личных встреч я доверяю даже бессознательно, то мой прогноз очевиден: «Магнитка» наберёт два очка. Прямым попаданием или долгим и мучительным артобстрелом в серии послематчевых буллитов – это уже не главное. Главное, что наберёт», — сказал Лебедев.



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