«Металлург» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 10 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.59.
«Магнитка» только что получила чувствительную затрещину в Омске, причём весьма неожиданную. Скажем так: подобной прыти от «Авангарда» мало кто ожидал. После этого сразу домой, и сразу «Динамо». И, стало быть, налицо немного нервное состояние, помноженное на желание кого-нибудь убить.
Прогнозы на главные события дня.
А у «Динамо» тоже что-то непонятное происходит. Обыгрывали себе бело-голубые всех подряд (включая СКА в Санкт-Петербурге), а тут тебе два поражения в Нижнекамске и Уфе. Ну, понятное дело, поражения не в основное время, но ведь раньше динамовцы такие ничьи перетягивали на свою сторону. Кстати, колокольчик прозвенел ещё до отправления на выездную серию, когда «Динамо» еле-еле справилось с «Куньлунем», но теперь справиться не смогло.
А ведь в Магнитогорске динамовцев ждёт полная засада. И речь даже не о том, что в общем и целом у «Магнитки» почти двукратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках. Дело в том, что из последних 10 матчей этих соперников в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, состоявшихся в Магнитогорске, бело-голубые проиграли… все 10. А их последняя победа на берегу Яика датирована октябрём 2011 года. 11 лет без побед – это сильно.
А поскольку статистике личных встреч я доверяю даже бессознательно, то мой прогноз очевиден: «Магнитка» наберёт два очка. Прямым попаданием или долгим и мучительным артобстрелом в серии послематчевых буллитов – это уже не главное. Главное, что наберёт», — сказал Лебедев.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Металлург» — «Динамо» с коэффициентом 3.26.
Третьяк: мы не получали таких денег, которые сейчас получают хоккеисты.
Журналисты НХЛ назвали фаворита сезона.
Ягр оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки.
- 10 октября 2022
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:28
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
03:00
- 9 октября 2022
-
23:30
-
23:00
-
22:15
-
21:30
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00