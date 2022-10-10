«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла».



Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.81.



«Пять поражений подряд у «Фореста» и 18 пропущенных в них мячей. Как это ни печально, кажется, что Стиву Куперу вскоре придется покинуть свой пост, и все то, что он сделал с командой за последние годы, уйдет в историю. Все-таки он не волшебник, и в кратчайшие сроки создать новую команду из 23 новых игроков, оказалось не так просто.



10 лучших прогнозов на сегодня.

«Вилла» не проигрывает уже три матча кряду, а пропустила за это время всего раз, от «Ман Сити». Конечно, бирмингемцы еще далеки от идеала и вряд ли могут рассчитывать на что-то большее, чем место в середине таблицы. Но, по крайней мере, со средними и уступающими в классе соперниками команда Стива Джеррарда играет достаточно уверенно. Думаю, что это тот случай, и гости к победе здесь будут ближе», — сказал Петросьян.



Экспрессы на лучшие матчи дня.



Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла» с коэффициентом 2.22.



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Прогноз на матч «Фиорентина» — «Лацио» с коэффициентом 2.20.



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