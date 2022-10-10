«Металлург» — «Динамо»: ставка Владимира Плющева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Металлурга» за 1.85.
«Фаворитом матча считаю хозяев. «Магнитка» прибавила по сравнению с началом сентября и очень солидно выглядит в последнее время. Субботнее поражение в Омске было не по игре – просто соперник сумел забить первым, а потом лучше распорядился своими моментами в контратаках. У вице-чемпионов очень мощная атака, для которой четыре-пять шайб за матч — это норма. Есть баланс между командными линиями, а вратари смотрятся очень надёжно на фоне других бригад лиги.
Прогнозы на главные события дня.
В «Динамо» же, наоборот, начался традиционный для команд Кудашова октябрьский спад. Последние поражения в Уфе и Нижнекамске вполне логичны. Бело-голубые смогут навязать «Металлургу» вязкий стиль игры – пять заброшенных шайб на двоих будут максимум для этого матча. Но вот победу одержит именно «Магнитка». Выбираю ставку победа «Металлурга» в основное время», — сказал Плющев.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Металлург» — «Динамо» с коэффициентом 3.26.
Третьяк: мы не получали таких денег, которые сейчас получают хоккеисты.
Прогноз на матч «Амур» — ЦСКА с коэффициентом 4.65.
Ягр оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки.
- 10 октября 2022
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:28
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
03:00
- 9 октября 2022
-
23:30
-
23:00
-
22:15
-
21:30
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00