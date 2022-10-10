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«Металлург» — «Динамо»: ставка Владимира Плющева на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Металлург» — «Динамо»: ставка Владимира Плющева на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Металлурга» за 1.85.

«Фаворитом матча считаю хозяев. «Магнитка» прибавила по сравнению с началом сентября и очень солидно выглядит в последнее время. Субботнее поражение в Омске было не по игре – просто соперник сумел забить первым, а потом лучше распорядился своими моментами в контратаках. У вице-чемпионов очень мощная атака, для которой четыре-пять шайб за матч — это норма. Есть баланс между командными линиями, а вратари смотрятся очень надёжно на фоне других бригад лиги.

Прогнозы на главные события дня.

В «Динамо» же, наоборот, начался традиционный для команд Кудашова октябрьский спад. Последние поражения в Уфе и Нижнекамске вполне логичны. Бело-голубые смогут навязать «Металлургу» вязкий стиль игры – пять заброшенных шайб на двоих будут максимум для этого матча. Но вот победу одержит именно «Магнитка». Выбираю ставку победа «Металлурга» в основное время», — сказал Плющев.

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