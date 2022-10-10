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«Металлург» — «Динамо»: время начала матча КХЛ, смотреть онлайн прямую трансляцию, прогноз

«Металлург» — «Динамо»: время начала матча КХЛ, смотреть онлайн прямую трансляцию, прогноз
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10 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Металлург» и «Динамо». Игра начнётся в 17:00 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч!».

10 лучших экспрессов на сегодня.

Магнитогорцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 1.86. Шансы гостей оценены в 3.80. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 4.50.

Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.70, а на ТМ 4.5 дают 2.20.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.16. Победа «Металлурга» с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.47, а на успех «Динамо» можно поставить за 2.75.

«Металлург» выиграл 10 из 15 матчей на старте сезона, у команды 22 очка. У «Динамо» 11 побед в 16 матчах и 24 очка.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Металлург» — «Динамо» с коэффициентом 3.26.

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