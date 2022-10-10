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«Фиорентина» — «Лацио»: во сколько начало матча Серии А, прямая трансляция, прогнозы

«Фиорентина» — «Лацио»: во сколько начало матча Серии А, прямая трансляция, прогнозы
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10 октября состоится матч Серии А «Фиорентина» — «Лацио». Начало запланировано на 21:45 мск. На территории России в прямом эфире эту игру покажет телеканал «Матч!».

10 лучших прогнозов на матчи дня.

Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Фиорентины» предлагается с коэффициентом 2.47. Успех гостей оценивается в 3.00. На ничью дают коэффициент 3.50.

Букмекеры считают, что матч «Фиорентина» — «Лацио» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.00.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

Топ-10 экспрессов на сегодня.

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла» с коэффициентом 2.22.

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