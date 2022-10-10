Ислам Махачев — Чарльз Оливейра, UFC 280: дата боя, где пройдёт, какие прогнозы и ставки

22 октября в Абу-Даби состоится бой за вакантный чемпионский титул в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой из Бразилии.
Бой Махачев — Оливейра на UFC 280 начнётся не ранее 20:00 мск.
Все прогнозы на сегодня – в одном месте.
Увидеть бой Махачева и Оливейры на UFC 280 можно будет на телеканале «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 280 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.
Аналитики выбрали фаворита – это Ислам Махачев. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 60% вероятности. Успех бразильца Оливейры эксперты оценили в 2.55 — это примерно 39% вероятности. Если судьи примут решение о ничейном исходе, сыграет коэффициент 70.00 (1%).
Также можно сделать ставку на тотал больше 2.5 раунда за 1.90. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что бой не доберётся до этой отметки.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Конор Макгрегор дал прогноз на бой Махачев — Оливейра.
Дацик попросил Hardcore организовать бой с Исмаиловым.
Фёдор Емельяненко рассказал, с кем хочет провести последний бой.
Фёдор Емельяненко обратился к брату Александру.
Польша призвала исключить Международную ассоциацию бокса.
- 10 октября 2022
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:28
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
03:00
- 9 октября 2022
-
23:30
-
23:00
-
22:15
-
21:30
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00