Эксперты назвали шансы «Спартака» дважды обыграть ЦСКА в сезоне РПЛ-2022/2023

В 13-м туре РПЛ нас ждёт главное дерби страны — «Спартак» против ЦСКА. Букмекеры принимают ставки на то, что красно-белые смогут взять шесть очков в двух матчах РПЛ с армейцами.
Прогноз на матч «Арсенал» — «Алания» 10 октября.
Поставить на то, что «Спартак» сможет дважды обыграть ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ, можно с коэффициентом 6.10. Это примерно 15% вероятности. Сделать ставку на то, что армейцы наберут хотя бы одно очко в матчах с красно-белыми, можно за 1.09 (85%).
В последний раз «Спартак» набирал шесть очков в матчах РПЛ с ЦСКА в сезоне-2016/2017. Тогда красно-белые стали чемпионами страны под руководством Массимо Карреры. Сейчас команда Гильермо Абаскаля идёт на третьем месте, набрав 25 очков. У ЦСКА на одно очко меньше.
Встреча ЦСКА и «Спартака» начнётся 16 октября в 20:00 мск.
Экспрессы на все матчи дня.
Соболев: до уровня Холанда мне как до Китая.
Мостовой: в «Спартаке» всё держится на Промесе.
Наиль Умяров: Соболев круче Холанда.
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