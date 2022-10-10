Агент Алексей Дементьев оценил шансы Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по шайбам в НХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил шансы на то, что Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Поставить на то, что Александр Овечкин побьёт рекорд Гретцки (894 гола) по голам в НХЛ, можно за коэффициент 2.20.
Все прогнозы на сегодня – в одном месте.
«Это та ситуация, когда гарантий давать нельзя. Но тем не менее, будем верить в то, что Александру покорится рекорд Гретцки. Очень хотелось бы, чтобы на первом месте в списке бомбардиров НХЛ был наш россиянин, этого ждут многие. За столько времени не было игроков, которые могли реально приблизиться, а у Овечкина есть реальный шанс», — сказал Дементьев.
Сейчас на счету российского капитана «Вашингтона» 780 заброшенных шайб. Легендарный канадец, в свою очередь, за карьеру забил 894 гола. Перед Овечкиным также идёт Горди Хоу с 801 шайбой.
10 экспрессов на матчи дня – здесь.
Овечкин: сделаю всё, чтобы побить рекорд Гретцки.
Прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Вегас» с коэффициентом 3.48.
Овечкин включён в число лучших игроков XXI века в НХЛ в двух десятилетиях.
Овечкин стал вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков КХЛ.
Овечкин пропустил последнюю тренировку «Вашингтона».
- 10 октября 2022
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:28
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
03:00
- 9 октября 2022
-
23:30
-
23:00
-
22:15