Агент Алексей Дементьев оценил шансы Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по шайбам в НХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил шансы на то, что Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.



Поставить на то, что Александр Овечкин побьёт рекорд Гретцки (894 гола) по голам в НХЛ, можно за коэффициент 2.20.



Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

«Это та ситуация, когда гарантий давать нельзя. Но тем не менее, будем верить в то, что Александру покорится рекорд Гретцки. Очень хотелось бы, чтобы на первом месте в списке бомбардиров НХЛ был наш россиянин, этого ждут многие. За столько времени не было игроков, которые могли реально приблизиться, а у Овечкина есть реальный шанс», — сказал Дементьев.



Сейчас на счету российского капитана «Вашингтона» 780 заброшенных шайб. Легендарный канадец, в свою очередь, за карьеру забил 894 гола. Перед Овечкиным также идёт Горди Хоу с 801 шайбой.



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Овечкин: сделаю всё, чтобы побить рекорд Гретцки.

Прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Вегас» с коэффициентом 3.48.

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Овечкин пропустил последнюю тренировку «Вашингтона».