Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Динамо» Москва, который состоится 10 октября.
Ставка: победа «Металлурга» за 1.94.
Поражения от «Авангарда» и разыгравшегося «Нефтехимика» вскрыли небольшую проблему одного из фаворитов первенства. Поставленный в неудобные условия «Металлург» сразу начинает излишне нервничать и раскрываться. Открывается обычно надёжная зона для бросков с близкого расстояния. А так печалиться нечего — шесть побед в восьми последних встречах.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Четыре из семи из последних календарных матчей регулярного первенства с участием московских динамовцев завершились вничью после 60 минут игрового времени. Стиль действий хоккеистов бело-голубых построен на высочайшей физической готовности. Чуть не бегут ноги — жди беды. Быстрая перепасовка в касание не входит в их план. Два последних поражения в овертаймах подряд — тревожный сигнал.
Достаточно взглянуть на результаты восьми последних очных встреч на льду Магнитогорска, чтобы рекомендовать ставку «победа «Металлурга». Восемь матчей — восемь побед «лис».
Экспресс с коэффициентом 6.62.
Третьяк: мы не получали таких денег, которые сейчас получают хоккеисты.
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