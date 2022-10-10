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«ПСЖ» — «Бенфика»: дата матча Лиги чемпионов, где покажут, на кого ставить

«ПСЖ» — «Бенфика»: дата матча Лиги чемпионов, где покажут, на кого ставить
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11 октября в Париже состоится матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бенфика». Начало запланировано на 22:00 мск. На территории России в прямом эфире эту игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

10 лучших прогнозов на матчи дня.

Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.44. Успех гостей оценивается в 7.30. На ничью дают коэффициент 5.20.

Букмекеры считают, что матч «ПСЖ» — «Бенфика» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.65.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.

Неделю назад команды уже встречались в Лиссабоне, этот матч завершился со счётом 1:1.

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