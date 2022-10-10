«Шахтёр» — «Реал» Мадрид: когда матч Лиги чемпионов, во сколько начало, где смотреть

11 октября в Варшаве состоится матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Реал» Мадрид. Начало запланировано на 22:00 мск. На территории России эту игру не покажут.



10 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.



Фаворитами матча считаются гости: поставить на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.41. Успех украинцев оценивается в 8.10. На ничью дают коэффициент 5.20.



Букмекеры считают, что матч «Шахтёр» — «Реал» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.65.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.



Неделю назад команды уже встречались в Мадриде, этот матч завершился со счётом 2:1 в пользу испанской команды.

Почему «Реал» увязнет в защите «Шахтёра».

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Прогноз на матч «Барселона» — «Интер» с коэффициентом 4.75.

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