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Прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бенфика»

Прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бенфика»
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Авторы Betassist подготовили прогноз Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бенфика», который состоится 11 октября.

Ставки: ТМ 3.5 за 1.65, «Бенфика» не проиграет за 3.18.

Оттолкнёмся от невнятной формы хозяев в нападении. Четыре забитых мяча за четыре встречи — крайне тревожный симптом для Галтье. Соперник опасен крайними и хлёсткими контратаками, о чём прекрасно осведомлён тренерский штаб парижан. Весьма вероятна аккуратная позиционная игра с минимумом забитых мячей. Рекомендуем изучить ставку ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.65.

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Любители рискнуть и сыграть на высоких коэффициентах могут изучить вариант ставки «ничья или победа «Бенфики» за коэффициент 3.18. Лиссабонцы ни разу не проиграли в текущем сезоне на выезде. На их счету шесть побед и один ничейный исход.

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