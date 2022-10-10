Прогноз на матч «Милан» — «Челси» в Лиге чемпионов

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Челси», который состоится 11 октября.



Ставка: обе забьют за 1.73.



«Милан» за девять туров Серии А проиграл лишь в одной встрече — с «Наполи» (1:2). Два раза сыграл вничью — с «Аталантой» (1:1) и «Сассуоло» (0:0), а также выиграл в шести матчах, в том числе с «Интером» (3:2) и «Ювентусом» (2:0). Команда закрепилась на третьем месте табеля о ранге. Отставание от лидера составляет лишь три очка. Стефано Пиоли старается не терять позиций в борьбе за скудетто, а вот в Лиге чемпионов дела идут не так хорошо.



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На экваторе турнирной дистанции «россонери» располагаются на третьем месте квартета E с четырьмя очками в активе. Команда контролирует мяч 56,3% игрового времени: действует 47% встречи в центре поля и ещё 29% — в атаке.

Игроки, по сравнению с показателями в чемпионате Италии, не отличаются активными действиями впереди. Выполняют по 11,7 удара (из них — 3,7 приходится в створ ворот). Алексис Салемакерс и его одноклубники забили лишь четыре мяча, из которых три пришлись в ворота загребского «Динамо» (3:1).

После крупного поражения в Лондоне есть огромные сомнения в том, что на «Сан-Сиро» подопечные Стефано Пиоли смогут взять реванш. Рекомендуем ставку на «обе забьют» за 1.73.



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