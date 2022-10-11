«Милан» — «Челси»: прогноз Василия Уткина на матч Лиги чемпионов

Популярный футбольный комментатор и журналист Василий Уткин сделал прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Милан» — «Челси».
Ставка: «Челси» не проиграет за 1.38.
«Из матчей лигочемпионского вторника для прогноза я выберу матч «Милан» — «Челси», потому что мне очень хочется посмотреть его. Смотреть эту игру я буду, поэтому я очень много о ней думаю.
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Мне кажется, «Челси» набрал очень неплохой ход при Поттере. И в первой встрече я, честно говоря, не очень разобрался. Меня очень впечатлило, с какой волей «Милан» в чемпионате Италии сражался за концовку игры с «Эмполи», уже в этом туре «россонери» победили «Ювентус». Но мое мнение уже поменялось: наверное, на сегодняшний день чемпион Италии и одна из сильнейших команд Англии — соперники немного разного уровня. Ну и, в придачу ко всему, ещё раз — Поттер удачно дебютирует, хорошо входит в дело.
Поэтому в матче 4-го тура Лиги чемпионов между «Миланом» и «Челси», я подозреваю, лондонский клуб не проиграет. Тем более что свой лимит потерь очков синие уже исчерпали: они проиграли в Загребе, и это всё смешало в таблице.
Сейчас «Челси» только третий — обязательно нужно набирать очки или хотя бы их не терять. Короче говоря, «Челси» не проиграет «Милану» в Лиге чемпионов во вторник», — сказал Уткин.
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