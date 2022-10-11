«Маккаби» — «Ювентус»: прогноз Дениса Наливайко на игру РПЛ

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Маккаби» – «Ювентус».
Ставка: «Маккаби» не проиграет за 2.10.
«Последняя возможность для обеих команд побороться за очки, чтобы решить свои задачи. Для «Ювентуса» — нужно выигрывать, набирать шесть очков и бороться с «Бенфикой» и Парижем за выход из группы в Лиге чемпионов. «Mаккаби» нужно пытаться обыгрывать «Ювентус» и стараться выйти в Лигу Европы.
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«Маккаби» в данную секунду кажется для «Ювентуса» действительно серьёзной задачей. «Юве» в матче с «Миланом» оголил все свои проблемы. Реакция Аллегри снова была странной и непонятной. Он остается у руля команды, и это хорошая новость для «Маккаби».
Учитывая, что игра пройдет в Израиле, я вам предлагаю рискованную ставку. Мне кажется, что хозяева могут не проиграть этому «Ювентусу», если сыграют организованно в обороне. Играю двойной шанс на «Маккаби».
Не ставьте много, поставьте столько, чтобы подогреть интерес к просмотру этого поединка», — сказал Наливайко.
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Прогноз на матч «Маккаби» — «Ювентус» с коэффициентом 3.62.
Бывший игрок «Рубина» и «Мордовии» осуждён на 1,5 года колонии.
Прогноз на матч «Барселона» — «Интер» с коэффициентом 4.75.
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