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«Шахтёр» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч группового этапа Лиги чемпионов

«Шахтёр» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч группового этапа Лиги чемпионов
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч группы F Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Шахтёр» — «Реал».

Ставка: ничья за 5.40.

«У нас Лига чемпионов, и мы отправляемся в Варшаву. Там домашний матч сыграет донецкий «Шахтёр», в соперниках у которого мадридский «Реал» — лидер группы.

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В последнем туре мадридцы обыграли «Хетафе» благодаря быстрому голу Милитао и надёжной игре в обороне.

На «Сантьяго Бернабеу» «Реал» выиграл у «Шахтёра» 2:1, хоть и пришлось «сливочным» слегка помучиться. Забили два быстрых гола, потом один пропустили, в общем, сыграли на классе.

В ЛЧ у «Реала» три победы в трёх матчах, девять очков, поэтому даже ничья стратегически будет неплохим результатом для мадридцев, потому что дальше домашняя игра с «Селтиком» и выездная – с «Лейпцигом».

На выходных у «Реала» будет «класико». В Ла Лиге «Барселона» и «Реал» идут вровень, и, кажется, Анчелотти и Ко больше думают о предстоящем матче чемпионата. «Шахтёр» может этим воспользоваться. Вряд ли ему удастся переиграть гостей, но ничью всё же допускаю.

«Реал» вряд ли ринется прессинговать. Он возьмёт мяч под контроль, а «Шахтёр» будет рассчитывать на контратаки. Куртуа должен восстановиться к игре с «Барсой», а Лунину важно получать игровую практику. Так что ничья вполне возможна», — сказал Генич.

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