«Милан» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Италии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Челси».
Ставка: победа «Милана» за 3.25.
«Милан» сейчас находится на эмоциональном подъёме после победы над итальянским гегемоном «Ювентусом» в прошлом туре. «Россонери» достойно смотрятся и в матчах чемпионата, и в Лиге чемпионов, имея очень высокие шансы на выход в следующий раунд. Команда здорово комбинирует впереди и практически всегда обороняется грамотно и умело. Такую эшелонированную защитную линию будет вскрыть очень непросто.
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«Челси» тоже на данном отрезке сезона радует и качеством футбола, и результатами. Синие, как и их еврокубковый противник, идут в зоне Лиги чемпионов и спокойно разбираются с оппонентами ниже их классом. Однако в последнее время лондонцы несколько неуклюже выглядят в гостевых противостояниях. Это подтвердили и загребское «Динамо» во 2-м туре, и «Лидс» с «Саутгемптоном» в АПЛ.
На мой взгляд, противостояние претендентов на путёвки в раунд плей-офф предстоит сложное. «Челси» не испытал проблем с итальянцами на своём поле, но теперь лондонцам придётся играть на «Сан-Сиро», где публика будет целиком на стороне хозяев.
Реваншистские настроения у «россонери» весьма велики, а победа над «Ювентусом» однозначно прибавит сил и мотивации. Я считаю, что поединок будет проходить примерно в равной борьбе, но миланцы смогут вырвать победу», — сказал Павлюченко.
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