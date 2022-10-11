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«ПСЖ» — «Бенфика»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов в Париже

«ПСЖ» — «Бенфика»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов в Париже
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группы H Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «ПСЖ» — «Бенфика».

Ставка: победа «Бенфики» с форой (+1.5) за 1.80.

«ПСЖ» был плох в Лиссабоне, а спустя несколько дней ещё хуже в Реймсе. У команды недостаточные скорости, она мало что создаёт сама и позволяет больше, чем обычно, соперникам. Кажется, медовый месяц с Кристофом Галтье уже завершился и наступили суровые будни. С «Бенфикой», ко всему прочему, скорее всего, не сыграет Месси, а аргентинец принимал участие во всех немногих голевых атаках парижан в последних шести играх.

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Ну а «Бенфика» по-прежнему хороша. Лиссабонцы играют в интересный и, главное, продуктивный футбол. Они были явно лучше парижан в первой игре и вполне могут задавать темп и во второй. По крайней мере, они, как кажется, не должны быть такими явными аутсайдерами этого матча, как на то намекают букмекерские котировки», — сказал Петросьян.

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