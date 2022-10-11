Прогноз на матч «Барыс» — «Куньлунь» в КХЛ

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Куньлунь».

Ставки: победа «Барыса» с форой (-1.5) за 2.11, «Барыс» забьёт в каждом периоде за 3.20.

Андрей Скабелка в очередной раз устроил неприятный сюрприз Казани, обыграв местный «Ак Барс» со счётом 3:2. В очередной раз солировал мастеровитый Линден Вей, который повёл партнёров за собой. Статусная победа позволила хозяевам расположиться на шестой позиции Востока с 17 баллами.

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«Драконы» накануне тоже стали авторами громкой сенсации, сожрав с потрохами боевых омских «ястребов» — 4:0. Страж ворот «Куньлуня» Мэтт Джурасик признан одним из главных творцов победы. Успеха пока не хватило для входа в кубковую восьмёрку, но потенциал гости демонстрируют высокий. А Дмитрий Рябыкин после поражения от «Куньлуня» лишился работы.

Хозяева льда после некоторой пробуксовки на старте сезона вышли на запланированную тренерским штабом мощность. Успех в Казани доказывает амбиции «снежных барсов». В пользу ставки «победа «Барыса» с форой (-1.5) за 2.01 говорят девять побед в десяти последних очных играх.



Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка «Барыс» забьёт в каждом периоде» за 3.20.

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