Прогноз на матч «Барыс» — «Куньлунь» в КХЛ

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Куньлунь».
Ставки: победа «Барыса» с форой (-1.5) за 2.11, «Барыс» забьёт в каждом периоде за 3.20.
Андрей Скабелка в очередной раз устроил неприятный сюрприз Казани, обыграв местный «Ак Барс» со счётом 3:2. В очередной раз солировал мастеровитый Линден Вей, который повёл партнёров за собой. Статусная победа позволила хозяевам расположиться на шестой позиции Востока с 17 баллами.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Драконы» накануне тоже стали авторами громкой сенсации, сожрав с потрохами боевых омских «ястребов» — 4:0. Страж ворот «Куньлуня» Мэтт Джурасик признан одним из главных творцов победы. Успеха пока не хватило для входа в кубковую восьмёрку, но потенциал гости демонстрируют высокий. А Дмитрий Рябыкин после поражения от «Куньлуня» лишился работы.
Хозяева льда после некоторой пробуксовки на старте сезона вышли на запланированную тренерским штабом мощность. Успех в Казани доказывает амбиции «снежных барсов». В пользу ставки «победа «Барыса» с форой (-1.5) за 2.01 говорят девять побед в десяти последних очных играх.
Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка «Барыс» забьёт в каждом периоде» за 3.20.
Экспресс с коэффициентом 7.63.
Рябыкин рассказал, как узнал об отставке из «Авангарда».
Прогноз на матч «Автомобилист» — «Торпедо» с коэффициентом 3.32.
Американский журналист рассказал, что делает Овечкина уникальным.
Прогноз на матч «Каролина» — «Коламбус» с коэффициентом 2.75.
Почему «Спартак» провалится в игре с «Витязем».
- 11 октября 2022
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
06:45
- 10 октября 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:28
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
-
06:30
-
06:00