«Фиорентина» — «Лацио»: результат матча Серии А, кто победил, как сыграли, какой счёт

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» на стадионе «Артемио Франки» принимала римский «Лацио». Игра завершилась победой гостевой команды – 4:0.
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«Лацио» быстро удалось открыть счёт: на 11-й минуте игры Матиас Весино Фалеро из пределов вратарской нанёс точный удар головой в правый угол ворот. На 25-й минуте Сергей Милинкович-Савич подал в штрафную, а Маттиа Цаканьи классно завершил атаку, также переиграв соперников в воздухе. В заключительной части матча разгром «фиалок» довершили Луис Альберто и Чиро Иммобиле.
Благодаря победе «Лацио» поднялся на третью строчку в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Фиорентина» с девятью баллами осталась на 13-м месте.
В следующем туре Серии А «Фиорентина» в гостях сыграет с «Лечче», а римляне примут «Удинезе».
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