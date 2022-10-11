«Шахтёр» Донецк — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов 11 октября

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Шахтёр» Донецк – «Реал Мадрид».
Ставка: победа «Шахтёра» с форой (+1.5) за 1.83.
«Шахтёр» идёт на второй строчке в группе Лиги чемпионов. Это отличный результат. Даже третье итоговое место было бы для команды большим успехом.
10 лучших прогнозов на матчи дня.
С мотивацией и желанием у хозяев всё будет нормально. Напомню, в Мадриде вышли 11 украинских футболистов. Они все сражаются друг за друга. Это главная опасность для «Реала». Безусловно, мастерства у хозяев гораздо меньше, но желания – хоть отбавляй.
А вот «Реал», наоборот, победил во всех трёх играх. И даже в случае потери очков для команды ничего не изменится. При этом топ-клубы часто теряют очки именно в матчах на территории Восточной Европы. Наверняка Анчелотти даст отдохнуть основным футболистам. Думаю, что место в воротах снова займёт Лунин.
Вполне допускаю, что в этом матче «Реал» не победит. Ничья для меня наиболее вероятный исход. «Реал» сбавил обороты: хоть и побеждает, но не так ярко», — сказал Мор.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
FourFourTwo: Месси — лучший футболист в истории, Яшин — 31-й.
Прогноз Константина Генича с коэффициентом 5.40 на матч «Шахтёр» — «Реал».
Прогноз на матч «Барселона» — «Интер» с коэффициентом 4.75.
Александр Мостовой дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Бенфика».
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