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«Шахтёр» Донецк — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов 11 октября

«Шахтёр» Донецк — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов 11 октября
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Шахтёр» Донецк – «Реал Мадрид».

Ставка: победа «Шахтёра» с форой (+1.5) за 1.83.

«Шахтёр» идёт на второй строчке в группе Лиги чемпионов. Это отличный результат. Даже третье итоговое место было бы для команды большим успехом.

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С мотивацией и желанием у хозяев всё будет нормально. Напомню, в Мадриде вышли 11 украинских футболистов. Они все сражаются друг за друга. Это главная опасность для «Реала». Безусловно, мастерства у хозяев гораздо меньше, но желания – хоть отбавляй.

А вот «Реал», наоборот, победил во всех трёх играх. И даже в случае потери очков для команды ничего не изменится. При этом топ-клубы часто теряют очки именно в матчах на территории Восточной Европы. Наверняка Анчелотти даст отдохнуть основным футболистам. Думаю, что место в воротах снова займёт Лунин.

Вполне допускаю, что в этом матче «Реал» не победит. Ничья для меня наиболее вероятный исход. «Реал» сбавил обороты: хоть и побеждает, но не так ярко», — сказал Мор.

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Прогноз Константина Генича с коэффициентом 5.40 на матч «Шахтёр» — «Реал».

Прогноз на матч «Барселона» — «Интер» с коэффициентом 4.75.

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Прогноз на матч «Милан» — «Челси» с коэффициентом 2.95.

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