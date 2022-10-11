«Боруссия» Д — «Севилья»: прогноз Алексея Андронова на матч 4-го тура Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» (Дортмунд) — «Севилья» в 4-м туре Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1) за 1.86.
«Матч может предельно прояснить ситуацию в группе. Только одно очко после трёх матчей у «Севильи», у «Боруссии» — шесть. Победа полностью гарантирует дортмундцам выход в плей-офф, а ничья его предопределяет, с учётом того, что «Севилье» ещё играть с «Манчестер Сити».
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«Севилья» очень плоха в последнее время – пять матчей не может выиграть. Домашнюю игру с «Боруссией» она проиграла с крупным счётом. Сама «Боруссия» – в воодушевлённом состоянии после ничьей с «Баварией», так как она спасла тяжело складывающийся матч, отыгравшись на 90+5-й минуте.
Мне кажется, что какая-то ротация нужна дортмундцам, но в целом у «Боруссии» всё есть, чтобы побеждать. Качество игры «Севильи» пока ниже всяких комментариев. Моя ставка – победа «Боруссии» с форой (-1). Возможно, стоит присмотреться к ставке «обе забьют», потому что защита у «Боруссии» не так хороша», — сказал Андронов.
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