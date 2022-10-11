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«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ставка: победа «Тампы-Бэй» и ТБ 5.5 за 4.60.

«Для «рейнджеров» новый сезон начинается с того, чем завершился для них сезон предыдущий, то есть с домашнего матча с «Тампой». Которая на этот раз до третьего подряд Кубка Стэнли не добралась, но дальше «рейнджеров» по сетке плей-офф прошла.

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С плей-офф как раз всё понятно: и в прошлом сезоне, и в 2015 году «Тампа» стала для команды из Нью-Йорка непреодолимым барьером. Дальше лезть – там играли уже совсем другие люди. А что у нас в регулярных чемпионатах?

А в регулярных чемпионатах, в 10 последних «междусобойчиках», состоявшихся в «Мэдисон Сквер Гарден» в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, «синерубашечники» победили всего четыре раза, причём все победы были одержаны в основное время. «Тампа», соответственно, одержала шесть побед, в числе которых одна была в овертайме. Стало быть, в предстоящем матче с точки зрения статистики вероятность победы хозяев – 40 процентов, гостей – 50, и ещё 10 процентов остается на ничью в основное время.

Разница заброшенных и пропущенных шайб в этих самых десяти последних матчах составляет 32:31 в пользу «Тампы» — ничтожное превосходство, согласитесь. Стало быть, средний счёт матча 3,2:3,1 при усреднённом тотале 6,3. Теперь накладывайте сюда собственную информированность по поводу состояния дел в командах, добавляйте свои «вкусовые ощущения» и вводите кажущиеся вам необходимыми правки.

А без правок математика утверждает, что с минимальным преимуществом в счёте, но в основное время должны победить гости, при этом тотал превысит 5.5», — сказал Лебедев.

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