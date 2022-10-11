«Милан» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на игру группового этапа Лиги чемпионов

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Милан» — «Челси».
Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.44.
«Здесь очень комфортная победа была в первой игре для «Челси». И вообще, кажется, что сейчас всё получается у команды Грэма Поттера. Если мы посмотрим на последние три матча, то у них действительно сбалансированный состав, восемь забитых мячей и очень уверенная игра.
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Но тут выезд. «Милан» забивает у себя дома регулярно. Как минимум два мяча в последних шести встречах на своём стадионе. В последний раз «Милан» играл насухо у себя дома в апреле. «Обе забьют» заходит регулярно.
Поэтому думаю, что здесь нас ждёт яркая игра. «Обе забьют и тотал больше» в этой игре должен состояться», — сказал Казанский.
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