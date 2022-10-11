Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Шахтёр» — «Реал» Мадрид: во сколько начало матча Лиги чемпионов, прямой эфир

«Шахтёр» — «Реал» Мадрид: во сколько начало матча Лиги чемпионов, прямой эфир
Комментарии

11 октября в Варшаве состоится матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Реал» Мадрид. Начало запланировано на 22:00 мск. На территории России эту игру не покажут.

10 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.

Фаворитами матча считаются гости: поставить на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.41. Успех украинцев оценивается в 8.10. На ничью дают коэффициент 5.20.

Букмекеры считают, что матч «Шахтёр» — «Реал» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.65.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Неделю назад команды уже встречались в Мадриде, этот матч завершился со счётом 2:1 в пользу испанской команды.

Почему «Реал» увязнет в защите «Шахтёра».

Топ-10 экспрессов на сегодня.

Прогноз Константина Генича с коэффициентом 5.40 на матч «Шахтёр» — «Реал».

Прогноз на матч «Барселона» — «Интер» с коэффициентом 4.75.

FourFourTwo: Месси — лучший футболист в истории, Яшин — 31-й.

Прогноз на матч «Милан» — «Челси» с коэффициентом 2.95.

«Шахтёр» — «Реал». Карло Анчелотти устанет от сопротивления украинцев «Шахтёр» — «Реал». Карло Анчелотти устанет от сопротивления украинцев
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022