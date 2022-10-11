«Милан» — «Челси»: во сколько начало, смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

11 октября состоится матч Лиги чемпионов «Милан» — «Челси». Начало запланировано на 22:00 мск. На территории России в прямом эфире эту игру покажет телеканал «Матч!».



10 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.



Фаворитами матча считаются гости: поставить на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.46. Успех хозяев оценивается в 3.00. На ничью дают коэффициент 3.50.



Букмекеры сомневаются, что матч «Милан» — «Челси» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.87.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.



Неделю назад команды уже встречались в Лондоне. Тогда победу со счётом 3:0 одержал английский клуб.



Топ-10 экспрессов на сегодня.



Прогноз на матч «Милан» — «Челси» с коэффициентом 2.95.

Прогноз Константина Генича с коэффициентом 5.40 на матч «Шахтёр» — «Реал».

Прогноз на матч «Барселона» — «Интер» с коэффициентом 4.75.

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