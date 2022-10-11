«Наполи» — «Аякс»: дата матча Лиги чемпионов, во сколько начало, где смотреть, кто фаворит

12 октября в Италии состоится матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Аякс». Начало запланировано на 19:45 мск. На территории России в прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!»



10 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.



Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 1.61. Успех миланцев оценивается в 5.30. На ничью дают коэффициент 4.60.



Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Аякс» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.46.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.



Неделю назад команды уже встречались в Милане, этот матч завершился со счётом 1:0 в пользу итальянской команды.



Топ-10 экспрессов на сегодня.

Прогноз на матч «Виктория» — «Бавария» с коэффициентом 9.90.

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Прогноз на матч «Барселона» — «Интер» с коэффициентом 4.75.



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