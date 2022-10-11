«Металлург» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ, по какому каналу покажут, прогнозы

12 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Металлург» и «Ак Барс». Игра начнётся в 17:00 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч!».



10 лучших экспрессов на сегодня.



Магнитогорцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 2.42. Шансы гостей оценены в 2.65. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.80.



Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.70, а на ТМ 4.5 дают 2.15.



Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.12. Победа «Металлурга» с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.83, а на успех «Ак Барса» можно поставить за 1.98.



10 лучших прогнозов на сегодня.

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