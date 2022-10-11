Прогноз «Чемпионата» на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй», который состоится 12 октября.

Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.46.

От команд такого уровня сложно ждать мощной игры сразу на старте регулярного сезона и уж тем более нельзя воспринимать данную встречу равной противостоянию в полуфинале Кубка Стэнли. Тем не менее статус первого матча сезона не преуменьшает интригу.

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«Рейнджерс» играют дома, и от мыслей о результате в плей-офф до конца избавиться не получится – хозяева точно будут играть на победу в основное время. Шансы видятся как минимум неплохими. Почему?



Во-первых, у них есть для этого все ресурсы, ведь критических потерь в составе нет, в атаке готов давить Артемий Панарин, а в воротах крепко стоит лучший вратарь лиги Игорь Шестёркин. «Тампа» пока готова к сезону в меньшей степени, ведь она остаётся сразу без двух защитников и важного форварда нижних звеньев. Основные лидеры в строю, но вопрос формы остаётся.

В предсезонке по большому счёту провалились обе команды – в шести играх «Рейнджерс» смогли одержать две победы, а «Тампа» переиграла лишь «Флориду», однако основываться на этих матчах нельзя.



Важнее, что «Нью-Йорк» одержал в регулярке две победы над «молниями» подряд, а домашняя серия равна трём встречам. В каждом из этих матчей хозяева пропускали не больше двух шайб в основное время. Предлагаем поверить в «Рейнджерс», победа хозяев доступна за 2.46.

Экспресс с коэффициентом 11.0.

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