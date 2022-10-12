Прогноз на матч «Металлург» — «Ак Барс» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс».

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 2.25.

Безусловный топ-матч с участием двух грандов российского хоккея. Обе команды претендуют на самые высокие места в лиге и ставят перед собой большие цели в плей-офф, однако на данный момент ни «Металлург», ни «Ак Барс» не демонстрируют ожидаемого уровня и испытывают проблемы.

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У клуба из Магнитогорска по результатам пока не так всё плохо, но два последних матча команда проиграла «Авангарду» (1:5) и московскому «Динамо» (1:3), показав очень слабую игру в нападении. Добавим к этому ситуацию с Николаем Голдобиным, которая точно добавляет коллективу нервозности.



Тренер хозяев Илья Воробьёв открыто заявляет, что с атакой необходимо что-то делать, ведь две шайбы в двух матчах, одна из которых могла быть не засчитана – это очень мало. «Ак Барс» выступает намного хуже – три поражения подряд и четыре в пяти предыдущих встречах. Впрочем, важно отметить, что три раза казанцы уступили поистине самому неудобному сопернику нынешнего сезона «Автомобилисту».

В отрыве от игр с екатеринбуржцами подопечные Олега Знарка выступают не столь плохо, у них было три победы и неплохие показатели на выезде. Реализация в атаке всё ещё подводит, Радулов сбавил обороты, и сам тренер не рискует.



При этом все верят, что вскоре «Ак Барс» сможет реализовать свой потенциал. Но едва ли «Металлург» — подходящий соперник для выхода из кризиса. Команды сейчас мало забивают и в трёх последних очных матчах в Магнитогорске также не пробивали стандартный тотал голов – стоит рассмотреть тотал меньше 4.5 шайбы с коэффициентом 2.25.

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