Прогноз на матч «Металлург» — «Ак Барс» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс».
Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 2.25.
Безусловный топ-матч с участием двух грандов российского хоккея. Обе команды претендуют на самые высокие места в лиге и ставят перед собой большие цели в плей-офф, однако на данный момент ни «Металлург», ни «Ак Барс» не демонстрируют ожидаемого уровня и испытывают проблемы.
Ещё больше прогнозов на сегодня.
У клуба из Магнитогорска по результатам пока не так всё плохо, но два последних матча команда проиграла «Авангарду» (1:5) и московскому «Динамо» (1:3), показав очень слабую игру в нападении. Добавим к этому ситуацию с Николаем Голдобиным, которая точно добавляет коллективу нервозности.
Тренер хозяев Илья Воробьёв открыто заявляет, что с атакой необходимо что-то делать, ведь две шайбы в двух матчах, одна из которых могла быть не засчитана – это очень мало. «Ак Барс» выступает намного хуже – три поражения подряд и четыре в пяти предыдущих встречах. Впрочем, важно отметить, что три раза казанцы уступили поистине самому неудобному сопернику нынешнего сезона «Автомобилисту».
В отрыве от игр с екатеринбуржцами подопечные Олега Знарка выступают не столь плохо, у них было три победы и неплохие показатели на выезде. Реализация в атаке всё ещё подводит, Радулов сбавил обороты, и сам тренер не рискует.
При этом все верят, что вскоре «Ак Барс» сможет реализовать свой потенциал. Но едва ли «Металлург» — подходящий соперник для выхода из кризиса. Команды сейчас мало забивают и в трёх последних очных матчах в Магнитогорске также не пробивали стандартный тотал голов – стоит рассмотреть тотал меньше 4.5 шайбы с коэффициентом 2.25.
Экспресс с коэффициентом 13.0.
Рябыкин: более чем уверен, что Хартли откажет «Авангарду».
Губерниев высмеял Гашека из-за очередной фразы про россиян.
The Score включил двух россиян в число фаворитов на «Харт Трофи».
Прогноз на матч «Каролина» — «Коламбус» с коэффициентом 2.75.
- 12 октября 2022
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
- 11 октября 2022
-
23:00
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30