Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Аякс».

Ставка: победа «Наполи» за 1.61.

«Наполи» уверенно продвигается по групповой стадии Лиги чемпионов. Возглавляет квартет А с максимальным количеством очков после трёх туров. Подопечные Лучано Спаллетти крупно переиграли «Ливерпуль» (4:1) и «Рейнджерс» (3:0), а также проехались катком по «Аяксу» (6:1). Итальянцы в шаге от выхода в плей-офф.

10 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.

«Партенопейцы» контролируют мяч в среднем 50,6% встречи. Футболисты действуют 43% игрового времени в середине поля и ещё 25% — в атаке. При этом игроки достаточно активно играют у штрафной соперников. Выполняют по 23 удара (из них 10,7 приходятся в створ ворот) и забили 13 голов — лучшие показатели в групповой стадии Лиги чемпионов



«Аякс» тоже обладает завидным атакующим потенциалом. Покамест коллектив Алфреда Схрёдера демонстрирует его в полной мере лишь в Эредивизии. В национальном первенстве «божьи сыновья» владеют игровой инициативой 68,0% встречи и проводят 39% матча у штрафной соперников (лучшие показатели). Футболисты наносят по 18,1 выстрела по воротам и по 6,7 раза попадают в цель (третий и четвёртый результаты).

Стивен Бергвейн и его одноклубники забили 27 голов за девять туров. В Лиге чемпионов они забили шесть голов за три игры. Четыре мяча пришлись в ворота «Рейнджерс» (4:0). В общем, проблем с голами тут быть не должно. Правда, рассчитывать на очки «Аяксу» сложно.



Рекомендуем ставку на победу «Наполи» за 1.61. Если хотите увеличить потенциальный выигрыш, можно заключить пари — «обе забьют и победит «Наполи» за 2.75. Итальянцы набрали сумасшедший ход, а тут ещё и трибуны помогут.

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