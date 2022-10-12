Прогноз на матч «Монреаль» — «Торонто» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч НХЛ «Монреаль» – «Торонто», который состоится 13 октября.

Ставка: победа «Торонто» с форой (-2.5) за 2.65, тотал больше 6.5 гола за 1.86.

Соперники будут решать совершенно разные задачи в чемпионате – «Монреаль» не сможет претендовать на что-то серьёзное и будет опускаться на дно ради высокого пика, а «Торонто» в полной мере считается одним из претендентов на Кубок Стэнли.

Экспресс с коэффициентом 11.20.

Ресурсов у хозяев для резкого прогресса пока нет, пусть состав и пополнили несколько перспективных молодых исполнителей. У «Монреаля» много травм, новые лидеры ещё не утвердились в статусе звёзд и предсезонку команда Мартена Сан-Луи полностью провалила.



«Канадиенс» проиграли восемь матчей из восьми, а в пяти из них не могли забить больше двух шайб. При этом у «листьев» подготовка сезона прошла гораздо в более позитивном ключе – они выиграли шесть матчей, уступив лишь «Оттаве» и «Детройту» с одинаковым счётом (2:4), а также регулярно забивали не менее трёх шайб. Тренер Шелдон Киф сбалансированно использовал и главных звёзд, Остон Мюттьюс получил игровое время перед сезоном и готов разрывать.



У лучшего бомбардира «Торонто» три гола в двух последних играх с «Монреалем» и мощная мотивация, ведь он не может выиграть уже год на чужой площадке. Матч ожидается результативным, в шести из девяти последних очных встреч команд было минимум шесть шайб. Однако «Торонто» является явным фаворитом и должен уверенно побеждать.

Предлагаем рассмотреть победу гостей с форой (-2.5) с коэффициентом 2.65. Ещё возьмём тотал больше 6.5 шайбы за 1.86. Трудно представить, что «листья» будут жалеть принципиального соперника.



Любителям рисковать стоит рассмотреть победу «Торонто» при тотале больше 7.5 гола за 3.80. «Листья» много забивают, а про оборону «Хабс» даже говорить не хочется.

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