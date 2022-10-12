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«Барселона» — «Интер»: эксперты назвали шансы Хави взять реванш за поражение в Милане

«Барселона» — «Интер»: эксперты назвали шансы Хави взять реванш за поражение в Милане
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12 октября в Испании состоится матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер». Начало запланировано на 22:00 мск. На территории России в прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!»

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Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.45. Успех миланцев оценивается в 7.16. На ничью дают коэффициент 4.90.

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Интер» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.46.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

Неделю назад команды уже встречались в Милане, этот матч завершился со счётом 1:0 в пользу итальянской команды.

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