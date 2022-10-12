«Маккаби» — «Ювентус»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт, кто забил

11 октября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Маккаби» из Хайфы и «Ювентусом». Команды играли на стадионе «Сэмми Офер» в Израиле. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.
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Счёт на седьмой минуте открыл Омер Атцили после паса Пьера Корню. На 42-й минуте Атцили оформил дубль. Ему ассистировал Францди Пьерро.
В группе H команда из Израиля занимает последнее место. Клуб из Хайфы набрал три очка в четырёх матчах. «ПСЖ» лидирует в группе. Команда из столицы Франции одержала две победы и один раз сыграла вничью. «Старая синьора» располагается на третьей строчке с тремя очками.
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