«Барселона» — «Интер»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Барселона» — «Интер».
Ставка: обе забьют за 1.78.
«После поражения неделю назад «Барселона» поставила себя в непростую ситуацию. Даже несмотря на победу над «Сельтой» в чемпионате, в последних нескольких матчах «Барселона» выглядит неубедительно – две минимальные победы после паузы на игры сборных над «Сельтой» и «Мальоркой» дают понять, что она сейчас не в порядке. В первом матче с «Интером» мало что получалось.
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«Интер» в чемпионате выиграл у «Сассуоло» благодаря дублю Джеко. С турнирной точки зрения этот матч имеет большое значение. Исходя из нынешнего состояния «Барселоны», думаю, что у «Интера» хорошие шансы в контратаках «Барселону» подловить, так как у каталонцев большие проблемы сейчас в обороне.
Левандовски сейчас не похож сам на себя, но думаю, что у него всё же будут моменты. Мой прогноз – обе забьют», — сказал Генич.
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