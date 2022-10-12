«Металлург» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Металлурга» за 2.47.



«Интересные у нас лидеры КХЛ: «Магнитка», у которой уже два поражения подряд, принимает «Ак Барс», у которого три поражения подряд. И ведь как ни крути, но по завершении предстоящего матча чей-то результат окажется ещё ближе к неприличному.



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То есть рвать жилы будут обе команды. Особенно казанцы, которым «Автомобилист» напрочь изничтожил всю статистику. И «большим татарам» надо срочно доказать, что «Автомобилист» — это был такой природный казус, но теперь уже всё позади.



Что же касается «Магнитки», то её поражения от «Динамо» никто не ждал, поскольку «металлурги» дома не проигрывали бело-голубым чуть ли не со времён сотворения мира. Теперь проиграли, но главное, что выглядели при этом совсем беззубо и немощно. Словно это была никакая не «Магнитка».



В общем, два потенциальных лидера с кучей проблем будут решать на льду, у кого проблем больше. Статистика личных встреч при этом никого особо не радует: в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Магнитогорске, полное равенство по количеству побед – 5-5. Но есть нюанс, в этом десятке матчей три первых матча выиграли казанцы, а вот три последних, которые сложились в полтора сезона, — уральцы.



Пожалуй, это и следует считать определяющим при прогнозе, поскольку больше считать и нечего. Прогнозирую пробуждение «Магнитки» и тяжелейшую победу в основное время и с минимальным преимуществом. Да и тотал вряд ли будет большим – обе команды в последнее время что-то совсем разучились забивать», — сказал Лебедев.



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