«Вашингтон» — «Бостон»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз».



Ставка: ничья за 4.52.



«Предсезонная заокеанская пресса уже успела похоронить «Вашингтон». Причём похоронить конкретно, глубоко и залив сверху бетоном, чтобы случайно не выбрался из могилы. В принципе, с прессой этой трудно не согласиться: до завершения контракта Александра Овечкина «капиталисты» будут играть не на второй Кубок Стэнли, а на его личную статистику. В надежде, что Сашка таки переплюнет Гретцки по количеству заброшенных за карьеру шайб.



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По сути, «Вашингтон» выступает против Америки. Представляете, что будет, если в нынешних реалиях лучшим бомбардиром всех времён и народов станет русский в Америке? Вот и я не представляю, что такое возможно. И если Сашка действительно подберётся вплотную к вечному рекорду Гретцки и сама НХЛ при этом не среагирует должным образом, то можно не сомневаться, что накануне решающего матча на Саню упадёт кирпич или его собьёт случайная машина.



Что же касается конкретного матча, то здесь много загадок. В принципе, «вашики» играют с «Бостоном» весьма прилично. И с 2014 года постепенно подбираются к двукратному преимуществу по количеству побед. Но это в общем и целом, с учётом плей-офф и предсезонных товарняков. Конкретно в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в американской столице, преимущество Овечкина и Ко весьма незначительно – шесть побед против четырёх. Разница шайб при этом — 32:28 в пользу «Вашингтона».



Стало быть, математика уверенно говорит нам о предстоящей ничьей. Но в Вашингтоне они редкость, в 10 последних матчах всего 20 процентов, а на такой показатель всерьёз не столбятся. Но мы с самого начала договорились, что абстрагируемся от всего, кроме математики и статистики. И хоть реально болеем и переживаем за наших в «Вашингтоне», но против сухой науки переть не станем.



Итак, «Вашингтон» — «Бостон» — ничья в основное время, с последующей победой «Вашингтона», такова стартовая позиция. Добавляйте сюда свои знания матчасти, свою вкусовщину и делайте единственно верную ставку, раздевающую наших добрых и бедных букмекеров до трусов», — сказал Лебедев.



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