«Барселона» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер».
Ставка: победа «Барселоны» и ТБ 2.5 за 2.14.
«В минувшие выходные «Барселона» сумела добиться важной победы и сохранила позицию на вершине турнирной таблицы в Примере. На этой неделе у каталонцев два важнейших матча – сегодняшний матч, который может определить дальнейшую судьбу команды в группе Лиги чемпионов, и «эль класико».
10 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.
В главном клубном турнире Европы сине-гранатовые имеют шанс второй год подряд не пройти в плей-офф, тем самым повторить своё отсутствие в решающих матчах второй год подряд впервые с 2001 года.
Для Хави не должно быть проблемой набрать три балла, тем более что его команда выиграла в четырёх последних матчах на «Камп Ноу». Для итальянских гостей эта игра станет 50-й по счёту в УЕФА против испанских клубов и может сделать миланский клуб первым в истории, которому удалось обыграть «Барсу» дважды подряд.
Тем не менее я считаю, что хозяева при поддержке трибун сумеют отыграться за поражение недельной давности», — сказал Мостовой.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
Промес пообещал «порвать» ЦСКА в дерби.
Анри раскритиковал Мбаппе за отношение к «ПСЖ».
Прогноз на матч «Барселона» — «Интер» с коэффициентом 4.75.
Уткин назвал мотив Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.
Прогноз на матч «Виктория» — «Бавария» с коэффициентом 9.90.
- 12 октября 2022
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:48
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
- 11 октября 2022
-
23:00
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00