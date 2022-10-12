«Барселона» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер».



Ставка: победа «Барселоны» и ТБ 2.5 за 2.14.



«В минувшие выходные «Барселона» сумела добиться важной победы и сохранила позицию на вершине турнирной таблицы в Примере. На этой неделе у каталонцев два важнейших матча – сегодняшний матч, который может определить дальнейшую судьбу команды в группе Лиги чемпионов, и «эль класико».



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В главном клубном турнире Европы сине-гранатовые имеют шанс второй год подряд не пройти в плей-офф, тем самым повторить своё отсутствие в решающих матчах второй год подряд впервые с 2001 года.

Для Хави не должно быть проблемой набрать три балла, тем более что его команда выиграла в четырёх последних матчах на «Камп Ноу». Для итальянских гостей эта игра станет 50-й по счёту в УЕФА против испанских клубов и может сделать миланский клуб первым в истории, которому удалось обыграть «Барсу» дважды подряд.

Тем не менее я считаю, что хозяева при поддержке трибун сумеют отыграться за поражение недельной давности», — сказал Мостовой.



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