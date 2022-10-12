«Виктория» Пльзень — «Бавария»: прогноз Алексея Гасилина на матч Лиги чемпионов в Чехии

Чемпион Европы в составе России U17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Виктория» (Пльзень) — «Бавария» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.66.



«Это будет ответный матч между «Викторией» и «Баварией» в этом сезоне. Команды расположились на разных полюсах в своей группе С. У «Баварии» уже три победы — девять очков и столько же забитых голов. Она не пропустила ещё ни одного мяча в этом сезоне ЛЧ! Оборона «Баварии» работает прекрасно, как и атака! Когда-то мне довелось играть с одним из их главных нападающих — Лероем Зане. Мы вместе были в составе «Шальке-04» и выступали за вторую команду. И сейчас мой бывший одноклубник забил уже четыре мяча в этом сезоне Бундеслиги и столько же в Лиге чемпионов. На его счету гол «Интеру», гол «Барсе» и дубль в ворота «Виктории». Я думаю, что он продолжит свою голевую серию в групповом этапе и обязательно отличится голом в предстоящем матче.



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В прошлой игре «Бавария» одолела «Викторию» со счётом 5:0. Мне кажется, соперник не допустит снова такого разгрома, но мяча два-три в их ворота все-таки залетит! Верю в «Баварию» и гол Зане.



Хоть «Виктория» и возглавляет сейчас чешский чемпионат, в групповом этапе Лиги чемпионов ей не довелось отметиться ничем, кроме трёх поражений — 0:5 от «Баварии», 0:2 от «Интера» и 1:5 от «Барселоны». «Викторию» угораздило попасть в группу с очень сильными конкурентами, и команда явно не дотягивает до уровня соперников. Надежды на выход из группы уже нет, но всё же чешская команда не должна снова ударить в грязь лицом и может показать достойный футбол своим болельщикам, продемонстрировав свою лучшую игру. Но ворота «Баварии» всё-таки вряд ли удастся пробить», — сказал Гасилин.



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