«Монреаль» — «Торонто»: прогноз Максима Лебедева на игру НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мэйпл Лифс».



Ставка: победа «Монреаля» в матче за 3.20.



«Овеянное легендами противостояние, ведущее вторую сотню лет исчисления. Не знаю, сколько раз соперники играли между собой. Уверен, что где-то всё это скрупулезно подсчитано, и, вполне возможно, цифры там уже не трёхзначные, а четырёхзначные. Помню, когда-то давно в «Чемпионате» делали различные рубрики и целые циклы материалов. И за НХЛ отвечал будущий редактор отдела спорта «Газеты.ру» Фарид Бектемиров, который умел копать глубоко.

И он накопал, что «Монреалю» на пару с «Торонто» принадлежат несколько рекордов по количеству междусобойчиков в течение одного сезона. За точность дат ручаться не стану, давно мы это писали, но помню, что где-то в шестидесятых годах прошлого века, когда команды КХЛ пересели с поездов на самолёты и количество матчей увеличилось, в течение нескольких сезонов подряд команды «Большой шестёрки» играли друг с другом в сезоне по 12 раз.

И если после регулярного сезона они выходили друг на друга в плей-офф и там долбились до седьмого матча, то выходило, что в одном отдельно взятом сезоне соперники встречались 19 раз. Вроде как пять подобных прецедентов было в истории НХЛ, но три из них принадлежат «Торонто» с «Монреалем».



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Сейчас, конечно, соперники столько раз друг с другом не играют, а у нас нет нужды закапываться в дебри истории НХЛ. Как обычно, берём лишь последние годы и последний десяток междусобойчиков, сыгранных в Монреале. В них преимущество «красно-белых» достаточно ощутимо: семь побед против трёх. При этом три матча запоролись за границы основного времени (и во всех трёх, кстати, «Монреаль» в итоге победил). Разница шайб в этом десятке составляет 35:29 в пользу «Монреаля», то есть средний счёт матча 3,5: 2,9, что грубо округляется до 4:3.



Таким образом, с точки зрения математики в предстоящем матче с 70-процентной вероятностью должен победить «Монреаль», причём скорее всего с минимальным преимуществом в счёте и с 30-процентной вероятностью ухода матча за пределы основного времени. С тоталом, уходящим выше 6.5.



Теперь коррелируйте эти цифры знанием того, что в обоих «товарняках» межсезонья победило «Торонто», накладывайте сюда свои мысли о составах соперников и их состоянии, вносите поправку на первый официальный матч сезона и делайте единственно верную ставку», — сказал Лебедев.



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