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«Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

«Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Динамо» Москва и «Северсталь».

Ставка: победа «Динамо» за 2.09.

«Надо сказать, что московское «Динамо» зарабатывает очки уже в девяти матчах подряд. Команда набрала очень хороший ход, идёт второй в Западной конференции. Да, лишь трижды в этих девяти играх «Динамо» забивало больше трёх шайб. Команда очень надёжно старается действовать в обороне.

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При этом «Динамо» играло в этом регулярном чемпионате уже два раза против «Северстали». 22 сентября в Череповце бело-голубые победили со счётом 3:1. А вот 2 октября уже в Москве было 4:3 в пользу «Динамо».
Да, мы помним, как в первом раунде прошлого сезона «Северсталь» дала настоящий бой динамовцам, уступив 3-4 в серии. Но тогда расклад по составу был совсем другим.

Теперь же череповчане не входят в зону плей-офф, выступают не слишком убедительно. Я бы в этом матче взял кэф 2.09 на то, что «Динамо» победит в основное время», — сказал Лысенков.

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