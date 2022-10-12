«Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Динамо» Москва и «Северсталь».



Ставка: победа «Динамо» за 2.09.



«Надо сказать, что московское «Динамо» зарабатывает очки уже в девяти матчах подряд. Команда набрала очень хороший ход, идёт второй в Западной конференции. Да, лишь трижды в этих девяти играх «Динамо» забивало больше трёх шайб. Команда очень надёжно старается действовать в обороне.



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При этом «Динамо» играло в этом регулярном чемпионате уже два раза против «Северстали». 22 сентября в Череповце бело-голубые победили со счётом 3:1. А вот 2 октября уже в Москве было 4:3 в пользу «Динамо».

Да, мы помним, как в первом раунде прошлого сезона «Северсталь» дала настоящий бой динамовцам, уступив 3-4 в серии. Но тогда расклад по составу был совсем другим.



Теперь же череповчане не входят в зону плей-офф, выступают не слишком убедительно. Я бы в этом матче взял кэф 2.09 на то, что «Динамо» победит в основное время», — сказал Лысенков.



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