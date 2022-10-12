«Металлург» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 12 октября

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал свою ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.97.
«Таким злым и мотивированным, как сейчас, «Ак Барс» в нынешнем чемпионате ещё не был. В октябре казанцы сумели обыграть только откровенно слабый «Амур», а в последней домашней серии выдали стопроцентный показатель поражений. Такие результаты для команды Знарка – откровенный позор. Тем выше будет мотивация и самоотдача гостей. К тому же все знают, что главный тренер «Ак Барса» испытывает сильную личную неприязнь к главному тренеру «Магнитки».
10 лучших экспрессов на сегодня.
Вряд ли «Металлург» сможет что-то противопоставить кубковому настрою «Ак Барса». Вице-чемпионы не впечатляют. Проиграть в открытом хоккее аутсайдеру «Нефтехимику», бледно выступить в домашнем матче с неидеальным «Динамо», безоговорочно уступить проблемному «Авангарду»…
Уральцы на спаде, поэтому брал бы победу казанцев в матче. Ставим на этот исход», — сказал Плющев.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз с коэффициентом 7.00 на матч «Вашингтон» — «Бостон».
Губерниев высмеял Гашека за критику НХЛ из-за россиян.
Панарин останется альтернативным капитаном «Нью-Йорк Рейнджерс».
The Score включил двух россиян в число фаворитов на «Харт Трофи».
Сушинский: «Авангард» предъявил к Рябыкину повышенные запросы.
- 12 октября 2022
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:48
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
- 11 октября 2022
-
23:00
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15