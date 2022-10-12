«Металлург» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 12 октября

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал свою ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.97.



«Таким злым и мотивированным, как сейчас, «Ак Барс» в нынешнем чемпионате ещё не был. В октябре казанцы сумели обыграть только откровенно слабый «Амур», а в последней домашней серии выдали стопроцентный показатель поражений. Такие результаты для команды Знарка – откровенный позор. Тем выше будет мотивация и самоотдача гостей. К тому же все знают, что главный тренер «Ак Барса» испытывает сильную личную неприязнь к главному тренеру «Магнитки».



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Вряд ли «Металлург» сможет что-то противопоставить кубковому настрою «Ак Барса». Вице-чемпионы не впечатляют. Проиграть в открытом хоккее аутсайдеру «Нефтехимику», бледно выступить в домашнем матче с неидеальным «Динамо», безоговорочно уступить проблемному «Авангарду»…

Уральцы на спаде, поэтому брал бы победу казанцев в матче. Ставим на этот исход», — сказал Плющев.



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