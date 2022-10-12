Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Металлург» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 12 октября

«Металлург» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 12 октября
Комментарии

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал свою ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.97.

«Таким злым и мотивированным, как сейчас, «Ак Барс» в нынешнем чемпионате ещё не был. В октябре казанцы сумели обыграть только откровенно слабый «Амур», а в последней домашней серии выдали стопроцентный показатель поражений. Такие результаты для команды Знарка – откровенный позор. Тем выше будет мотивация и самоотдача гостей. К тому же все знают, что главный тренер «Ак Барса» испытывает сильную личную неприязнь к главному тренеру «Магнитки».

10 лучших экспрессов на сегодня.

Вряд ли «Металлург» сможет что-то противопоставить кубковому настрою «Ак Барса». Вице-чемпионы не впечатляют. Проиграть в открытом хоккее аутсайдеру «Нефтехимику», бледно выступить в домашнем матче с неидеальным «Динамо», безоговорочно уступить проблемному «Авангарду»…

Уральцы на спаде, поэтому брал бы победу казанцев в матче. Ставим на этот исход», — сказал Плющев.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз с коэффициентом 7.00 на матч «Вашингтон» — «Бостон».

Губерниев высмеял Гашека за критику НХЛ из-за россиян.

Панарин останется альтернативным капитаном «Нью-Йорк Рейнджерс».

The Score включил двух россиян в число фаворитов на «Харт Трофи».

Сушинский: «Авангард» предъявил к Рябыкину повышенные запросы.

«Металлург» — «Ак Барс». Александр Радулов готов порадовать Знарка, но не победой «Металлург» — «Ак Барс». Александр Радулов готов порадовать Знарка, но не победой
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022