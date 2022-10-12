«Металлург» Мг — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на встречу КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Металлург» и «Ак Барс».
Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.85.
«Обе команды выступают весьма странно. Они входят в топ-4 Восточной конференции, но не отличаются стабильностью.
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«Ак Барс» проиграл уже три матча подряд: дважды влетел «Автомобилисту» (4:5 ОТ и 1:2 ОТ), а также уступил «Барысу» (2:3). Причём это все были домашние матчи!
Главный тренер казанцев Олег Знарок говорит на пресс-конференциях, что его команда демонстрирует чуть ли не идеальный хоккей. Просто не везёт в реализации. При этом Знарок говорит прямым текстом, что в «Ак Барсе» много травмированных, и у него просто нет вариативности, чтобы каких-то игроков убрать в запас.
«Металлург» уступил два раза подряд – в гостях «Авангарду» (1:5) и дома московскому «Динамо» (1:3). Кроме того, в команде есть скрытый конфликт, потому что один из звёздных нападающих уральцев Николай Голдобин попал в глубокий запас и теперь требует обмена.
Как из этой ситуации выйдут команды? Каждой жизненно нужна победа. И я бы, скорее, поверил тут в успех «Металлурга», потому что уральцы играют дома и они привыкли действовать от атаки. «Ак Барс» старается играть в закрытый хоккей, и это им пока не приносит удачи.
Я бы в этом матче взял кэф 1.85 на то, что «Металлург» победит пусть даже в дополнительное время», — сказал Лысенков.
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